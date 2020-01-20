Zehir tacirleri polisten kaçamadı - Son Dakika
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Zehir tacirleri polisten kaçamadı

6 saat önce

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kozlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.K. ve Ü.F., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:26 Kaynak: İHA
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