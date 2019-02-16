Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirleri Suç Üstü Yakalandı

Zehir Tacirleri Suç Üstü Yakalandı

1 saat önce

Başkentte Yenimahalle Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.

Zehir Tacirleri Suç Üstü Yakalandı, System.String[]
Başkentte Yenimahalle Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.

Yenimahalle Devriye ekipler Amirliği ne bağlı Mobil Park ekibi araçtan uyuşturucu satan 4 kişiyi enselendi. Olay anında polislere mukavemet gösteren zehir tacirlerinden H.A ve M.T olay yerinde yakalandı. Ö.E ile A.Y ise kaçamaya çalıştı. Yenimahalle Suç Önleme Amirliğine bağlı takviye ekipleri ise kaçan zehir satıcılarını kıskıvrak yakaladı.

06 GA 1513 plakalı araçtan yapılan araştırmada 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suçluların aracı da olayın ardından trafik ekiplerine bağlı çekici ile kaldırılarak götürüldü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

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