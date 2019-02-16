Zehir Tacirleri Suç Üstü Yakalandı
1 saat önce
Başkentte Yenimahalle Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.
Başkentte Yenimahalle
Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.
Yenimahalle Devriye ekipler Amirliği ne bağlı Mobil Park ekibi araçtan uyuşturucu satan 4 kişiyi enselendi. Olay anında polislere mukavemet gösteren zehir tacirlerinden H.A ve M.T olay yerinde yakalandı. Ö.E ile A.Y ise kaçamaya çalıştı. Yenimahalle Suç Önleme Amirliğine bağlı takviye ekipleri ise kaçan zehir satıcılarını kıskıvrak yakaladı.
06 GA 1513 plakalı araçtan yapılan araştırmada 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suçluların aracı da olayın ardından trafik ekiplerine bağlı çekici ile kaldırılarak götürüldü. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:08 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı