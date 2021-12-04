Zehir tacirleri TEM çıkışında yakalandı - Son Dakika

Zehir tacirleri TEM çıkışında yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre takip ettikleri uyuşturucu tacirlerini TEM Otoyolu gişelerinde yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre takip ettikleri uyuşturucu tacirlerini TEM Otoyolu gişelerinde yakaladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelendikleri şahısları uzun süre fiziki ve teknik olarak takip etti. Şahısların uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisine ulaşan ekipler, şahısların bulunduğu aracı TEM Otoyolu Gölyaka gişelerinde durdurdu. Şahısların üzerini ve aracı arayan ekipler, 52 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 2 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DÜZCE

Son Dakika

5 Alman otomotiv devi 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu