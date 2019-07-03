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Zehir tacirleri tutuklandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

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ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 4,32 gram skunk (esrar), 1 hassas terazi ve 2 öğütücü aparat ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri akabinde 2 şüpheli, Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilerek tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
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