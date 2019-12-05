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Zehir tacirleri tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Salı günü gerçekleştirdiği "Özdemir" operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, satılması için ilçeye İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Abdülhekim B. ve Sabahattin B. isimli 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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