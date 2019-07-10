Zehir tacirleri yakalandı
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Seydişehir'in Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu dişi Hint keneviri bitkisi ekip yetiştirdikleri gerekçesiyle beş şüpheliyi jandarma ekipleri gözaltına alındı.
Seydişehir Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:30 Kaynak: AA
'in Muradiye Mahallesi
'nde uyuşturucu dişi Hint keneviri bitkisi ekip yetiştirdikleri gerekçesiyle beş şüpheliyi jandarma ekipleri gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Konya
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Seydişehir'in Muradiye Mahallesi mülki sınırları içerisinde sulama kanalları kenarlarına yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış dişi Hint keneviri bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili beş zanlı ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.
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