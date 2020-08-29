Zehir tacirleri yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 4,65 gram metamfetamin maddesi, 1 Adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 865 TL para ele geçirildi. 2 Şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 Şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan şube müdürlüğümüzde yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR