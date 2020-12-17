Zehir tacirleri yakayı ele verdi - Son Dakika

Zehir tacirleri yakayı ele verdi

Zehir tacirleri yakayı ele verdi Yunus timleri suçüstü yakaladı Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Zehir tacirleri yakayı ele verdi Yunus timleri suçüstü yakaladı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısları tespit ederek takibe alan polis, 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, polis otosuna konularak emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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