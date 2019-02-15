Zehir Tacirleri Yolda Yakalandı

Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu şahıslar üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu şahıslar üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Modernevler Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.H.G. ve Y.G. isimli 2 şahsı durduran polis, şahıslar ve eşyaları üzerinde yaptığı aramalarda 3 parça halinde 45 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 19 gram eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.



Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

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