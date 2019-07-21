Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kadın 3'ü tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
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