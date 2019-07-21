Son Dakika Haberleri: Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı
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Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kadın 3'ü tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
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