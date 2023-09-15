Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı - Son Dakika

Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı

Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı
Son Güncelleme: 15.09.2023 15:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirilirken, 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu çerçevesinde 715 kilo toz esrar ve 964 kilo kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 6 buçuk kilogram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1.5 kilogram skunk, 1.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 58 kilogram skunk ele geçirilirken 1 şahıs yakalandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 103 kilogram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bonzai yapımında kullanılan muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Zehir tacirlerine düzenlenen operasyonları, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz" notu ile paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Narkotik, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 ABD'li Rapçi Kanye West ve eşi, ilginç kıyafetleriyle Türk dönercinin kuyruğunda görüldü
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin umut dolu sözler: Sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz
15:52 Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
15:46 Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı
15:42 FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi
15:28 Adaylığını ilan eden Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasına ağladığı anları sordular
15:26 Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı
15:14 Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi
14:54 CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan
14:48 Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 16:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement