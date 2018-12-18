Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirlerine Baskın: 5 Gözaltı

Zehir Tacirlerine Baskın: 5 Gözaltı

4 saat önce

Zehir tacirlerine baskın: 5 gözaltıBURSA - Bursa'da narkotik polisi yüklü miktarda uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Zehir tacirlerine baskın: 5 gözaltı

BURSA - Bursa'da narkotik polisi yüklü miktarda uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla alakalı 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar bulunan bir adresi takibe aldı. Takip sonucu söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, adreste 1 kilo 390 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 28 adet şeffaf poşet, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Söz konusu evde ikamet eden M.D, T.G, K.Ö, M.K. ve Ö.E. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: İHA

Narkotik, 3. Sayfa
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