Zehir tacirlerine bir haftada 3 operasyon
12 dakika önce
Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir haftada 3 operasyon yaparak, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Bursa Yenişehir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:12 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ekipleri bir haftada 3 operasyon yaparak, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Son bir hafta içinde yapılan 3 operasyonda Yenişehir'de çok sayıda Hint keneviri ve sahte alkol ele geçirildi.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde M.K. ve A.K.'ye ait yerde yapılan operasyonda 8-10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca operasyonda çeşitli suçlardan aranan M.K. isimli şahsın yakalanarak tutuklandığı belirtildi.
Konuyla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA
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