Ankara polisinden zehir tacirlerine büyük darbe - Son Dakika

İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu hap getiren zanlılar, narkotik ekipleri tarafından il girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutukladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan ilimize yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine 15.04.2021 günü Kahramankazan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilo 500 gram (19 bin adet) ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanmıştır" denildi.

(Ömer Faruk Karataş - Adem Aslan/İHA)