Zehir Tacirlerine Ceza Yağdı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i genç kız 3 sanığa 8 yıl 4 ay ila 12 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i genç kız 3 sanığa 8 yıl 4 ay ila 12 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.



20 Kasım 2018'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları delillendirilen S.D. (23), A.H. (30) ve F.Ö. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında çeşitli miktarlarda parçalar halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu şüphelilerden uyuşturucu satın alan G.K. ile M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar S.D. ve A.H., kadın F.Ö. ile tutuksuz sanıklar G.K., M.D. ve avukatları hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyleyen 18 yaşındaki genç kız F.Ö., "Bir kereye mahsus uyuşturucu verdiğimi kabul ediyorum. A.H.'den aldım, Ç. isimli birisine sattım, eve geri dönebilmek için sattım. Çok pişmanım" diye konuştu. Diğer sanıklar önceki ifadelerini tekrar ettiklerini, söyleyecek bir şeyleri olmadığını ifade etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan A.H.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası, S.D.'ye aynı suçtan 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası ve F.Ö.'ye yine aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası vererek, 3 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar G.K., M.D.'yi de kullanıcı kanaatine varan mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezalarını hükmün açıklanmasının geri bıraktı. - KAYSERİ

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