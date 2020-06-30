Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Son Dakika

Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı.

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.

Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çıkışında açıklama yapan Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.


Operasyonun isminin "Bataklık" olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etme kapsamında operasyonun düzenlendiğini kaydetti.


Suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı" bilgilerini verdi.


Operasyonda silahlı suç örgütünün de tespit edildiğini kaydeden Soylu, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, biri Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık kırmızı bülteni var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu, kendisinin de saat 06.00'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gelerek çalışmaları takip ettiğini kaydetti. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 09:16 Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]