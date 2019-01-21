Zehir Tacirlerine Darbe
23 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda 1 tüfek ile 5 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlarda 3 şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçen KOM ve Narkotik
ekipleri, şüphelendikleri şahısları ve araçları didik didik aradı. Aramalarda kesme tabir edilen tüfek ile 5 adet ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Pazar günü KOM ekiplerince şüphelenilen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 3 gram skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. U.Y. ve M.Ç, haklarında uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapılarak serbest bırakıldı.
İkinci operasyonda ise Pazartesi Pazarı mevkiinde seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, extacy hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan Ferit G., Mustafa B. ve Ali T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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