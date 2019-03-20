Zehir Tacirlerine Darbe

Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlerin ardından adliyeye çıkartılan biri kadın 3 kişi tutuklandı.



Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak farklı adreslerde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U. isimli 5 satıcıyı gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 24 paket halinde 85 gram metamfetamin, satışa hazır çıkılanmış 10 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.A. ile E.Ö. ve A.U. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, M.C.A. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

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