Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama - Son Dakika
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Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

11.05.2022 08:22
Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphe üzerine yaptıkları incelemede bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphe üzerine yaptıkları incelemede bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri durumundan şüphelendiği Ş.E. (27) isimli şahıs üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şahısta bir miktar metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde buldu. Cumhuriyet savcısına bilgi vererek olayı derinleştiren asayiş büro ekipleri şahsın arkadaşları E.G. (23) ve Ü.D. (23) isimli şahısları ve bu şahıslara uyuşturucu maddeyi satan şahıslar T.Ç. (24) ve M.D.'yi (23) yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 4.15 gram metamfetamin, 1.70 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen paralara el koyduğu kaydedilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ç. ve Ş.E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BURSA

Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama
Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Uyuşturucu, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama - Son Dakika
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