Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele timleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan geniş çaplı operasyon yaptı. Çevre illerden uyuşturucu getirip, çevre il ve ilçelerde torbacılık yaptığı tespit edilen 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyon da 7 kişi hakkında işlem yapıldı. İ.D.G., İ.Ş., S.K., E.D., F.Ö., M.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı.



Operasyonda evlerde yapılan aramada toplamda 70 gram esrar ve 30 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelilerden İ.D.G., İ.Ş., S.K., E.D., F.Ö. uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak ceza evine konuldu. M.Ö. ve E.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP