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Zehir tacirlerine geçit yok, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zehir tacirlerine geçit yok, 4 şüpheli tutuklandı

12.02.2022 00:57
Zehir tacirlerine geçit yok, 4 şüpheli tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 günde 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 günde 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Edirne otoban gişelerinde durdurulan ve "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin kovalamaca yaptığı sırasında yol kenarına atıldığı tespit edilen 167 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D ve H.G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerle bağlantısı olduğu tespit edilen N.G.'nin de evinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu madde bulundu. N.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin imza attığı bir diğer başarılı operasyonda ise şüpheliler S.S. ve S.H.'nin evlerinde yapılan arama sonucu 17 gram esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına şüphelilerden S.S.' de Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. - EDİRNE

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine geçit yok, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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