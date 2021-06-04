Zehir tacirlerine göz açtırılmadı - Son Dakika

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Mayıs ayı içinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 606 gr. esrar, 50 gr. metamfetamin, 217 gr. bonzai, 5 adet tabanca, 372 adet tabanca fişeği, 11 adet şarjör, 203 paket kaçak sigara, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, resmi ve özel belgede sahtecilik, yasadışı bulunma ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar olmak üzere 25 olayda, toplam 45 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, haklarındaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ