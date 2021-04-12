Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika

Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

12.04.2021 16:40
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı, System.String[]

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 19 bin 905 adet ecstasy, 108 gram metamfetamin, 3 bin 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, bin 107 gram kannabinoid, Çok sayıda satışa hazır eroin, esrar ve uyuşturucu sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 53 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklandı. - DENİZLİ

Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika


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