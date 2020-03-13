Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika

Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

6 saat önce

Malatya'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama, System.String[]

Malatya'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçuyla emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA

Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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