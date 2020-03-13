Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçuyla emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA