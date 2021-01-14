Zehir tacirlerine operasyon kamerada - Son Dakika

Zehir tacirlerine operasyon kamerada

14.01.2021 11:45
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Zehir tacirlerine operasyon kamerada 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine operasyon kamerada

108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda çeşitli türde toplam 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce yürütülen teknik takip ve analiz sonucunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kararı alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi bir kadını takibe alan Narkotik Polisi, Avcılar ve Başakşehir'de iki depoya operasyon düzenledi. Baskında 91 kilo 500 gram Hint keneviri bitkisi diye tabir edilen esrar ele geçirildi. 8 Ocak'ta bir kargoya yapılan baskında 10 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirilirken, Bahçelievler'de yapılan operasyonda ise 6 kilo 150 gram kokan yakalandı. Baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 300 Amerikan doları ve 43 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi.

Diğer yandan yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 132 kilo 835 gram olarak duyuruldu. Ayrıca 82 bin 168 adet extacy ve captagon türü hap ele geçirildiği aktarılırken, operasyonlarda 26'sı 'aranan şahıs' olmak üzere 162 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Bu 162 şüphelinin de 106'sının adli makamlarca tutuklandığı vurgulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine operasyon kamerada - Son Dakika


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