Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Nurdağı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik adım adım iz süren narkotik timleri, zehir tacirlerini şafak operasyonuyla adreslerinde kıskıvrak yakaladı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, çevre illerden getirerek Gaziantep ve Nurdağı'nda esrar ve bonzai maddesi satıcılığı yaptığı tespit edilen H.M.S., E.Ç., G.K. Nurdağı merkezdeki ikametlerinde, A.K. ve Ş.Y. ise Gaziantep'teki adreslerinde yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden A.K. ve Ş.Y. 'nin ikametinde yapılan aramada 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 39 gram ham madde ele geçirildi. Nurdağı Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık soruşturmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 kişi mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp içinden çaldığı paralarla hesap ödedi

Son Dakika Haberleri
16:20 HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi - Son Dakika Haber
16:17 İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi - Son Dakika Haber
16:16 Uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika Haber
16:15 MSB: "Barış Pınarı bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar ve 5 tünel imha edildi" - Son Dakika Haber
16:15 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
15:53 Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Son Dakika Haber
15:21 Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]