Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyonda Komiser Yardımcısına Gözaltı

Diyarbakır
'da 14 bin 478 adet uyuşturucu hap, 445 kilogram toz ve 373 kilogram kubar esrar ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı gözaltına alındı. Komiser yardımcısının, şüphelilerle irtibatının bulunduğu ve soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda şüphelilere bilgi aktardığı tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 14 bin 478 adet uyuşturucu hap, 445 gram toz esrar, 373 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde 11 Ocak'ta yapılan operasyonda ise, M.B., H.Ç. ve F.T. isimli 3 şahıs yakalandı. Şahısların iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 2 adet farklı markalarda tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet samuray tabirli kılıç, 1 adet döner bıçağı, 104 adet 9,19 milimetre fişek, 12 adet 7,65 milimetre fişek, 3 adet pompalı tüfek fişeği, 5 nüsha Komiser Yardımcısı T.A. adına düzenlenmiş sağlık raporu, 1 adet şarjöre basılı 14 adet 9,19 tabanca fişeği, 1 adet kelepçe, 1 adet balistik yelek, 1 adet 21 ABD
.. plaka sayılı araca için düzenlemiş üzerinde "TC Osmanlı Turan Ocakları Diyarbakır İl Başkanı" yazılı araç kartı, 1 adet "Resmi araçtır ibareli TC Osmanlı turan ocakları Diyarbakır İl Başkanı" yazılı araç kartı, 1 adet tabanca kılıfı, 2 adet sim kart koruyucu ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli T.A. isimli komiser yardımcısının da şüphelilerle irtibatlarının bulunduğu saptandı. Şüphelilere ara yakalamaların bilgilerini de aktardığı belirlenen T.A. da gözaltına alındı.
S.Ç. isimli bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR