Zehir tacirlerine yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu

MARDİN - Mardin'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör köpeğinin de yardımıyla 18 gram esrar, 8 adet suboxsone hap, 6 gram kokain, 10 gram eroin ve 49 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.

Yürütülen dosya kapsamında toplamda 7 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.