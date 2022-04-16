Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi

16.04.2022 19:12
Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi

Uşak'ta bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklayan 4 şahıs, ekiplerin dikkatin kaçmadı.

Uşak'ta bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklayan 4 şahıs, ekiplerin dikkatin kaçmadı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmir - Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada her hangi bir uyuşturucu madde bulunmazken yedek lastikte bulunan yarık ekiplerin dikkatini çekti. Yedek lastiği delen ekipler adeta gözlerine inanamadı. Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı. Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen birisi kadın M.Y., M.B., Y.G. ve Ö.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi
Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi
Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi
Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi
Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Ankara, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi - Son Dakika
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