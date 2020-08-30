Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya'da son buldu - Son Dakika

Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya'da son buldu

-Otomobilin stepnesine yerleştirilen 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde, polis tarafından bulundu

- Narkotik madde arama köpeği Yaman'ın da destek verdiği aramalarda stepneden 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde çıktı

ANTALYA - Erzurum'dan karayoluyla Antalya'ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Erzurum'dan karayoluyla Antalya'ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Polisler, H.K ve M.K isimli şahısların kaldıkları eve dün öğlen saatlerinde operasyon düzenledi. Şahıslara ait araçta NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Yaman'ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gr (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K ile M. K isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.