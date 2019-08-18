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Zehir tacirlerinin oyununu jandarma bozdu

48 dakika önce

DÜZCE (İHA) – İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu satmak için gelen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Zehir tacirlerinin oyununu jandarma bozdu, System.String[]
DÜZCE (İHA) – İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu satmak için gelen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu 2 kişinin İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu satmaya geleceği bilgisine ulaşıldı. Yakın takibe alınan K.D. (22) ve V.P. (30) isimli şahıslar ticari taksi ile geldikleri Düzce girişinde yakalanarak gözaltına alındılar. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerin şahısların evlerinde narkotik köpekleriyle yaptıkları aramada ise 2 gram sentetik uyuşturucu madde, piyasaya sürülecek uyuşturucuların tartılmasında kullanılan hassas terazi, uyuşturucuların konulacağı kilitli poşet ve esrar öğütme aparatı bulundu.

Şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. - DÜZCE
Jandarma, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:29 Kaynak: İHA
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