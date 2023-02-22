Zehirlendi diye ihbar edildi, uyuşturucu krizi çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın zehirlendiği ihbarı ile olay yerine gelen ve sağlık ve jandarma ekipleri, şahsın hareketlerinden şüphelenerek yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirirken şahsın yapılan hastanede yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı kanyon bölgesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir şahsın zehirlendiği ihbarı gelmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlendiği bildirilen B.K. isimli şahıs ve yanında bulunan M.M., A.M., B.C.S. isimli şahısların şüpheli hareket sergileyip, tutarsız davranmaları üzerine yapılan kaba üst aramalarında B.K. isimli şahsın üzerinde sigara paketinin içerisinden fişek diye tabir edilen 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN