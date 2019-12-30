Zehirlendiği iddia edilen köpeğin sahibi ifadesinin ardından salıverildi - Son Dakika
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Zehirlendiği iddia edilen köpeğin sahibi ifadesinin ardından salıverildi

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi ve akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zehirlendiği iddia edilen köpeğin sahibi ifadesinin ardından salıverildi, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi ve akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonrası Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen köpeğin sahibi A.B. ile akrabası A.B'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Hassa ilçesinde yaklaşık iki hafta önce zehirlendiği iddia edilen köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Jandarma, Hatay, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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