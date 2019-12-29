Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti - Son Dakika

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti

6 saat önce

HATAY'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti, System.String[]

HATAY'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak, sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü belirtti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.


Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi

Son Dakika Haberleri
20:18 Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
20:18 Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:17 Somali'deki terör saldırısı - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz - Son Dakika
20:10 Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür - Son Dakika
20:08 Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]