Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2) - Son Dakika

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2)

6 saat önce

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2), System.String[]

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaş, "Dün gece haberini aldığımız, sosyal medyada paylaşılan, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. Failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.


Lütfü Savaş, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:50 Kaynak: DHA
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