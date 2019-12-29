Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (3) - Son Dakika

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (3)

6 saat önce

İFADESİ ALINIYORHatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen ve düştüğü çukurda can çekişirken görüntüleri yayınlanan çoban köpeğinin sahibi Abidin Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (3), System.String[]

İFADESİ ALINIYOR

Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen ve düştüğü çukurda can çekişirken görüntüleri yayınlanan çoban köpeğinin sahibi Abidin Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bövelek'in işlemleri sürüyor.

BABA KONUŞTU: İNSAN KENDİ KÖPEĞİNİ ZEHİRLER Mİ?

Abidin Bövelek'in babası Mustafa Bövelek, oğlunun hayvansever olduğunu, köpeği kendilerinin zehirlemediği söyledi. Bövelek, "Köpek benim. İmkanı yok, benim oğlum köpeği çok sever. Birlikte yatar, herkes sever hayvanını, benim oğlum da çok sever. Neymiş benim oğlum kendisi zehirlemiş. Zehirlenmeye karşı koruyucu iğneyi evden götürdüler. Çocuklar kurtaramadılar. Köpeği kimin zehirlediğini bilmiyoruz. Gözümüzle görmediğimiz bir şeyi söyleyemeyiz. Bilsem zehirleyeni vururum. İnsan kendi köpeğini zehirler mi?  Evimizde başka köpeğimiz de var. Çok zorumuza gitti, bunun düzeltmesini istiyoruz" dedi.

'ARAZİDE ZEHİRLENDİ'

Abidin Bövelek'in kayınvalidesi Fatma Bereket de damadının köpekleri çok sevdiğini, görüntülerdeki köpeğin arazide zehirlendiğini, olayın ardından Bövelek'in çocuklarının da çok ağladığını kaydetti.


Jandarma, Hatay, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
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