Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (5) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: GÖRÜNTÜLERİ ÜZÜLEREK İZLEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülere yönelik, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim. Olayın araştırılmasına ilişkin il müdürümüze talimat verdim. Köpeğin gömüldüğü yer jandarma ekiplerince tespit edilmiş, il ve ilçe müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır. Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır. Konunun yakın takipçisiyim. Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum."