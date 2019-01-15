Zehirlenen 3 Köpeğin Durumları İyi"

Edirne
'de çevreye atılan tavuk etinden zehirlenen 8 köpek ve 1 kedinin telef olduğu olayda, yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 3 köpek ise sağlığına kavuştu.
Edirne'de geçen hafta İstasyon Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde dolaşan sokak hayvanları çevreye atılan zehirli tavuk parçalarından zehirlenmiş, 8 köpek 1 kedi telef olmuştu. İhbar üzerine olay yerine giden Edirne Belediyesi
ekipleri, yaşam belirtisi olan 3 köpeği tedavi altına almıştı.
Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu
, olayda zehirlenen 3 köpeğin yapılan tedavi sonucunda hayata tutunduğunu söyledi.
Köpeklerin tedavisinin başarıyla yapıldığını belirten Tanrıkulu, "Çok vahim bir olay yaşanmıştı. O gün zehirlenen hayvanlardan 3 köpeğimiz yaşam belirtisi gösteriyordu. Şu an için durumları iyi. Gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık durumlarında bir problem yok." dedi.
Olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Son günlerde ülkemizin farklı noktalarında sokak hayvanlarının insanlara saldırmasıyla yaşanan olaylar, sokak hayvanlarına karşı bir tepki doğurdu. Edirne'de de bazı münferit olaylar yaşandı. Son olarak geçtiğimiz hafta İstasyon Mahallesi'nde nahoş bir durum oldu. Onu yapanları kesinlikle bulacağız. Emniyet birimlerimiz olayı en ayrıntılı şekilde inceliyor. Poşetlerden parmak izlerine kadar, güvenlik kamerası görüntülerine kadar her şey inceleniyor."
Sokak hayvanlarına karşı bir tepkinin doğmasına karşı olduklarını belirten Tanrıkulu, "Biz bu şehirde tüm canlılarla birlikte yaşamak istiyoruz. Bizim için önemli olan doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılıyız. Sokak hayvanlarının en iyi şekilde yaşamlarını sürmesi için belediye olarak gereken ne varsa yapıyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımızında duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.
Tanrıkulu, soğuk havalardan dolayı sokakta yaşamakta zorluk çeken hasta ve düşkün hayvanları toplayıp havalar iyileşinceye kadar bakım evinde misafir edeceklerini kaydetti.