Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi
03.12.2020 18:46
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu aileden Zekiye Şino (40) ve 5 yaşındaki kızı Şindar, yaşamını yitirdi.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriye
uyruklu aileden Zekiye Şino (40) ve 5 yaşındaki kızı Şindar, yaşamını yitirdi.
Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 433 Sokak'ta oturan Abdulvahap Şino, eşi Zekiye ve 5 yaşındaki kızları Şindar, zehirlenme belirtileri gösterince yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Şino ve kızı Şindar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abdulvahap Şino'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken anne ve kızın cesedi, otopsi için morga götürüldü.
- Mardin
Son Dakika Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış