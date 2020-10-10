Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı - Son Dakika

Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı

10.10.2020 15:57
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı, System.String[]

Kilis'te zehirlendiği iddia edilen golden cinsi köpek, Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneğince (CAHİDE) tedavi altına alındı.

Kilis'te zehirlendiği iddia edilen golden cinsi köpek, Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneğince (CAHİDE) tedavi altına alındı.

Kilis merkeze bağlı Gülbaba Mahallesi'nde zehirlendiği iddia edilen ve 45 günlük olduğu değerlendirilen 5 yavrusu bulunan 1,5 yaşındaki köpek, ihbar üzerine CAHİDE yetkililerince Gaziantep'e getirildi.

Bulunduğunda kötü halde olan ve yavrularıyla getirildiği derneğin barınağında gönüllü veteriner Gizem Yıldırım tarafından tedavi altına alınan köpeğe "Lila" ismi verildi.

Beynindeki sinirlerin zarar gördüğü tespit edilen, vücudunu ve ayaklarını hareket ettiremeyen hayvanın 3 gündür tedavisi sürerken, 5 yavrunun bakımı da dernek görevlilerince yapılıyor.

Veteriner Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lila'nın nasıl zehirlendiği konusunda net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Yıldırım, köpeğin zehirlenmeden dolayı felçli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık Lila'nın hayati tehlikesi kalmadı, kurtardık. Fakat merkezi sinir sistemi zehirden etkilendiği için şu anda tam olarak kalkıp yürüyemiyor. Ama iştahı, yeme ve içmesi yerinde. Tedavisi sürdüğünden yavruların emzirmesine devam etmiyoruz. Yavrular da gayet iyi şekilde harici olarak besleniyor. Lila'nın tedavisini bir hafta, 10 gün olarak değerlendiriyoruz."

Gaziantep, Veteriner, Kilis, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı - Son Dakika

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