Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer şebeke suyunu kesti - Son Dakika

Sel felaketi nedeniyle geçtiğimiz aylarda zor günler yaşayan Bartın'daki 3 fabrikada 120 işçi zehirlendi. İşçilerin iddiasına göre zehirlenmenin nedeni selden sonra şebeke suyunda meydana gelen sorunlar. Yemekten numune alan yetkililer, suları da kesti. Şimdi işçilerin neden zehirlendiği araştırılacak.

ŞEBEKE SUYU KESİLDİ

Bartın Çeştepe köyünde Atılım Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 3 fabrikada çalışan yaklaşık 120 kişi, 3 gündür belirli aralıklarla bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sabah saatlerinde 3 fabrikaya Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek, yemekten ve sudan numune alarak çalışma başlattı. 3 fabrika üretime ara verdi. Hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu taburcu edildi. Ayrıca önlem amaçlı olarak şebeke suyu kesildi.

"BAŞVURU YAPTIK AMA SONUÇ ALAMADIK"

Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazı işyerlerimizde bazı işçilerin rahatsızlandığını duyduk. Şu anda bizlere buradaki sularla ilgili bir sorun olduğu şeklinde iddialar var. Ancak yaşadığımız sel felaketinden sonra kuyularımızla ilgili sorunlarımız var. Bunu çözmek için bütün herkese başvurduk. Biz hala kuyularımızdaki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Biz su için Özel İdare'ye başvurduk. Ama bir sonuç alamadık. Umarım bir sonuç alırız."

"SABAHTAN BU YANA 60 KİŞİYİ HASTANEYE GÖNDERDİK"

Tekstil fabrikası müdürü İnci Kaçar ise, "150 kişinin çalıştığı fabrikamızda bu salgınla bize başvurdular. Biz sabahtan bu yana yaklaşık 60 kişiyi hastaneye gönderdik. İşçilerimizde mide bulantısı kusma ve ishal şikayetiyle bizlere başvurdu. İşyeri hekimimizde bir salgın olduğunu bizlere söyledi. Tarım müdürlüğü ve sağlık müdürlüğünden ekipler gelerek fabrikamızdan yemekten ve sudan numune alındı. İşçilerimizin çoğu hastaneye gittiği için şu anda üretime ara verdik. Ne olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.