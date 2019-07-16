Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı
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ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:41 Kaynak: DHA
ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Altındağ
ilçesinde oturan Iraklı Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, öğlen yedikleri yoğurt ve ekmekten sonra rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 kardeşi ambulansla Ankara
Hastanesine kaldırdı. 4'ü de acil serviste aynı yataklı sedyeye yatırılan çocuklara, müdahale edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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