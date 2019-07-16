Son Dakika Haberleri: Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı
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Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı

9 saat önce

ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı, System.String[]
ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Altındağ ilçesinde oturan Iraklı Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, öğlen yedikleri yoğurt ve ekmekten sonra rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 kardeşi ambulansla Ankara Hastanesine kaldırdı. 4'ü de acil serviste aynı yataklı sedyeye yatırılan çocuklara, müdahale edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:41 Kaynak: DHA
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