Zehirlenen kara akbaba, tedavi edilip doğaya bırakıldı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde zirai ilaçlar nedeniyle zehirlenen nesli tehlike altındaki kara akbaba, 2 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı bölgesinde 2 ay önce bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Zirai ilaçlar nedeniyle zehirlendiği belirlenen 1 metre boyunda, 3 metre kanat açıklığına sahip kara akbaba tedaviye alındı. 2 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan kara akbaba, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Seyir Terası'ndan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şener ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile öğrenciler tarafından doğaya bırakıldı.

'KORUMA ALTINDA BİR TÜR'

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kara akbabanın nesli tehlikede olan bir kuş türü olduğunu, Türkiye'de Eskişehir ve Kızılcahamam'ın yoğun yaşadığı yerler olduğunu söyledi. Ünüvar, "Yırtıcı kuş türü olan kara akbaba doğada leş ve ölü hayvanlarla beslenen bir kuş türü. Genellikle besin kaynaklarının azalması, zehirlenme ya da vurulma gibi hadiselerle bu hayvanların zaman zaman hayatı tehlikeye girebiliyor. Koruma altında olan da bir türdür. Türkiye'de 200 civarında eş olduğu düşünülüyor. Bu gibi hayvanların hayatı tehlikeye girdiği zaman ya da tedavi olma ihtiyacı olduğu zaman Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizin Hayvan Hastanesi'ne geliyor. Hayvanlar tedavi oluyor ve daha sonra doğayla tekrar buluşturuluyor. Hocalarımızın gayretiyle kara akbaba sağlığına kavuştu. Doğaya saldık. Kendini daha özgür hissedeceği bir yaşamla buluşmuş oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'DAMAR YOLUNDAN SERUMLA BESLEDİK'

Başhekim Doç. Dr. Oytun Okan Şener ise "Kara akbabamız yaklaşık 2 ay önce zehirlenme şüphesiyle bize geldi. Oldukça bitkin ve kendi kendine beslenemez durumdaydı. Destekleyici tedavi uyguladık. Öncelikle damar yolundan serumla besledik. Ağızdan beslenmeye başladığı zaman süreç kolaylaştı. Fizik tedavi gereksinimi olanlara fizik tedavi uyguluyoruz. Bu akbabamızda bu gereksinim olmadı. Olması gereken kilosuna ulaştırdıktan sonra küçük kanat çalışmaları üzerine bugün kara akbabayı doğaya kavuşturduk. Dünyadaki sayıları çok azaldı; ama Türkiye'de dünyanın geneline kıyasla önemli bir popülasyon var" diye konuştu.