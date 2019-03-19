Son Dakika Haberleri: Zehirlenen Kayınvalide Öldü, Gelini Yoğun Bakımda

Zehirlenen Kayınvalide Öldü, Gelini Yoğun Bakımda

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlardan topladıkları bitkilerle yaptıkları yemeği yiyerek zehirlenen kayınvalide yaşamını yitirdi, gelininin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

Zehirlenen Kayınvalide Öldü, Gelini Yoğun Bakımda, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlardan topladıkları bitkilerle yaptıkları yemeği yiyerek zehirlenen kayınvalide yaşamını yitirdi, gelininin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, önceki gün kırsal alanda topladıkları bitkilerden yemek yaparak yiyen gelin Dilber Tunç (33) ve kayınvalidesi Şükriye Tunç (77) bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine 2 kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin'de özel hastaneye sevk edilen Şükriye Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Dilber Tunç'un ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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