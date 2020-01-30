Zehirlenen kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
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Zehirlenen kızıl akbaba tedavi altına alındı

7 saat önce

Hakkari'nin Çiminli köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Zehirlenen kızıl akbaba tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari'nin Çiminli köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.


Hakkari- Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü bölgesinde görev yapan güvenlik korucuları, arazide bitkin halde olan bir kızıl akbaba ile karşılaştı. Güvenlik korucuları, Hakkari Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerine arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Hakkari Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordineli bir şekilde hareket ederek Çimenli köyüne geçtiler. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı kızıl akbabayı güvenlik korucularından teslim alarak, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.


Hakkari Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen kızıl akbaba, Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu ve veteriner sağlık teknikeri Fatih Çiftçi tarafından ilk muayenesi yapıldı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, yapılan muayene sonucunda kızıl akbabanın yediği bir şeylerden zehirlendiğini ve buna bağlı olarak iç kanamanın olduğunu söyledi,


Kızıl akbabanın iyileşene kadar klinikte müşahede altında tutulacağı belirtildi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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