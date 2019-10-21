Zehirlenen köpeğin imdadına petbulance yetişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarından bir kamyonetin çarptığı köpeğin imdadına petbulance yetişti. Ölmek üzere olan köpek, olay yerinde yapılan hızlı müdahale ile kurtarıldı.



En çok sokak köpeğinin olduğu yerlerden biri olan Bodrum'da yaralanan ve zehirlenen köpekler için belediye tarafından ambulans hizmete sunuldu. 24 saat hizmet veren ambulans sayesinde sokakta yaşayan hayvanlara hızlı müdahale edilerek hayatta kalması sağlanıyor. Bodrum Belediyesinde yeni dönemde hayata geçirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren petbulance, yardıma acil ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yardımına yetişiyor. Duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan ilk ihbarda, Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bir köpeğe kamyonetin çarptığı bildirildi. İhbarı alan petbulance ekibi hızla olay yerine ulaştı. 4 yaşlarındaki Boxer-Pitbul kırması sokak köpeğinin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını gören Veteriner Hekim Okan Koçak, hayvana olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kanaması durdurulan köpek, sedyeye alınarak tedavi için Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. İhbarı veren ve görevliler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmayan inşaat işçisi Fırat Osmanoğulları, köpeğe bir kamyonetin çarptığını ve yol kenarına alarak ekiplere haber verdiğini söyledi.



Petbulancede görevli Veteriner Hekim Okan Koçak, kamyonetin altında sürüklenen yaralı köpeğe ilk müdahalenin yapıldığını, kanamalarının durdurulduğunu, ileri tetkik ve tedavi için barınağa götürüleceğini ifade etti.



Bodrum'da hayvanlar ölmesin diye ilk işi hayvanlar için ambulans almak olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, haftada bir gün hayvan barınaklarını denetliyor. Hayvanlara olan sevgisiyle de sık sık gündeme gelen Aras, barınakta bulunan tüm köpek ve kedilerin sahiplendirilmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Petbulance hizmetinin hızlı bir şekilde hizmete girdiğini belirten Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelir gelmez ilk verdiği talimatlardan bir tanesi Veteriner İşlerinin kurulması oldu. Veteriner İşleri kurulmasının ardından Bodrum yarımadasında bulunan sokak hayvanlarının sayısının 9 bin 500 olduğu tespit edildi. Bunun ardından bu duruma duyarsız kalamayacağımızı söyleyen Başkanımız Ahmet Aras bir ambulans ihtiyacının olduğunu ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde donanımlı bir hayvan ambulansı yaparak Bodrum halkının hizmetine sunduk. 15 gün hizmet veren ambulansımız yaklaşık 100 sokak hayvanına müdahale etti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 9 bin 500 olan sokak hayvanları sezonun bitmesinin ardından 11 bin hayvana ulaştı. Bodrum'a tatile gelen vatandaşlarımızın özeleştiri yapacağı bir konudur. Ambulansımızla gelen hayvanların ilk müdahalenin ardından yapılacak olan tedavi belirleniyor. Veteriner hekimlerimiz ameliyat gereken sokak hayvanlarını ameliyata alıyor. Şu anda Bodrum'da bulunan bin hayvana cip takılarak, aşıları ve kontrolleri yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte Bodrum'da bulunan tüm hayvanlara cip takılarak kontrol sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA