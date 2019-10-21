- Zehirlenen köpeğin imdadına Petbulance yetişti

Bodrum'da hizmete giren Petbulance, 15 günde 100 hayvana müdahale etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarından bir kamyonetin çarptığı köpeğin imdadına petbulance yetişti. Ölmek üzere olan köpek olay yerinde yapılan hızlı müdahale sonucunda kurtarıldı.

En çok sokak köpeğinin olduğu yerlerden biri olan Bodrum'da yaralanan ve zehirlenen köpekler için ambulans yapıldı. 24 saat hizmet veren ambulans sayesinde sokakta yaşayan hayvanlara hızlı müdahale edilerek hayatta kalması sağlanıyor. Bodrum Belediyesindeki yeni dönemde hayata geçirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Petbulance, sokak hayvanlarının acil müdahalesine yetişiyor.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale ile hayata tutundu

Duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan ilk ihbarda, Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bir köpeğe kamyonetin çarptığı bildirildi. İhbarı alan Petbulance ekibi hızla olay yerine ulaştı. 4 yaşlarındaki, Boxer-Pitbul kırması sokak köpeğinin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını gören Veteriner Hekim Okan Koçak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kanaması durdurulan köpek sedyeye alınarak tedavi için Bodrum Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine nakledildi.

İhbarı veren ve görevliler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmayan inşaat işçisi Fırat Osmanoğulları, köpeğe bir kamyonetin çarptığını ve yol kenarına alarak ekiplere haber verdiğini söyledi.

Petbulancede görevli Veteriner Hekim Okan Koçak ise kamyonetin altında sürüklendiği muhtemel yaralı köpeğe ilk müdahalenin yapıldığını, kanamalarının durdurulduğunu, ileri tetkik ve tedavi için barınağa götürüleceğini ifade etti.

Bodrum'da bir ilk

Bodrum'da hayvanlar ölmesin diye ilk işi hayvanlar için ambulans almak olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras haftada 1 gün hayvan barınaklarına uğrayarak denetleme yapıyor. Hayvanlara olan sevgisiyle de sık sık gündeme gelen Aras barınakta bulunan tüm köpek ve kedilerin sahiplendirilmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Petbulance hizmetinin hızlı bir şekilde hizmete girdiğini belirten Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelir gelmez ilk verdiği talimatlardan bir tanesi veteriner işlerinin kurulması oldu. Veteriner işleri kurulmasının ardından Bodrum yarımadasında bulunan sokak hayvanlarının sayısının 9 bin 500 olduğu tespit edildi. Bunun ardından bu duruma duyarsız kalamayacağımızı söyleyen Başkanımız Ahmet Aras bir ambulas ihtiyacının olduğunu ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde donanımlı bir hayvan ambulansı yaparak Bodrum halkının hizmetine sunduk. 15 gün hizmet veren ambulansımız yaklaşık 100 sokak hayvanına müdahale etti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 9 bin 500 olan sokak hayvanları sezonun bitmesinin ardından 11 bin hayvana ulaştı. Bodrum'a tatile gelen vatandaşlarımızın öz eleştiri yapacağı bir konudur. Ambulansımızla gelen hayvanları ilk müdahalenin ardından yapılacak olan tedavi belirleniyor. Veteriner hekimlerimiz ameliyat gereken sokak hayvanlarını ameliyata alıyoruz. Şu anda Bodrum'da bulunan bin hayvana cip takılarak aşıları ve kontrolleri yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte Bodrum'da bulunan tüm hayvanlara cip takılarak kontrol sağlayacağız" ifadelerini kullandı.