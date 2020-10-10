Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor

10.10.2020 16:13

- Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor Yemle zehirlenen anne köpek son anda hayvan severler tarafından kurtarıldı.

- Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor

GAZİANTEP - Yemle zehirlenen anne köpek son anda hayvan severler tarafından kurtarıldı. Zehirlenen anne köpek, yürümekte zorluk çekiyor ve 5 yavrusunu emziremiyor.

Kilis Gülbaba Hudut Komutanlığı tarafından bulunan golden cinsi köpek, mide zehirlenmesinden hayvan severler tarafından son anda kurtuldu. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne gelen bir ihbar sonrası harekete geçen hayvanseverler, zehirlenen köpeğin tedavisini gerçekleştirdi. Yediği şeyden zehirlenen anne köpek, merkezi sinir sistemi etkilendiği için yürümekte zorluk çekiyor ve 5 yavrusunu emziremiyor.

Tedavi sürecinin ardından köpeğin hayati tehlikesinin kalmadığını belirten Gönüllü Veteriner Gizem Yıldırım, " CAHİDE'de gönüllü veterinerlik yapıyorum. Köpeğin nasıl zehirlendiğine dair net bir bilgimiz yok. Sadece bize bir video geldi. Videoda çok aşikardı zehirlendiği. Daha sonra CAHİDE Derneği köpeği yetiştirdi bize. Köpek ciddi anlamda zehirlenmişti ve ciddi anlamda şoka girmişti. Köpeğin yavruları var. Şuanda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi kalmadı, kurtardık" dedi.

"Köpek yürüyemiyor ve yavrularını emziremiyor"

Merkezi sinir sisteminin zarar gördüğünden dolayı köpeğin yürüyemediğini ifaden eden Veteriner Yıldırım, " Köpeğimiz merkezi sinir sisteminin zarar gördüğünden dolayı yürüyemiyor. İştahı ve yeme-içme gibi şeyleri iyi durumda. Tedavisi hala devam ettiği için yavrularını emzirmesine müsaade etmiyoruz. Yavrularda gayet iyi bir şekilde harici olarak beslenebiliyorlar. Tedavi sürecini 1 hafta ya da 10 gün olarak tahmin ediyoruz. Tabi ki gidişatımıza göre süre kısalıp, uzayabilir. Ne ile zehirlendiğini tam olarak bilmiyoruz ama merkezi sinir sistemi etkilendiğine göre zehirli etlerden yedirilmiş olabilir. Yediği şey çünkü çok toksit bir şeydi. Bundan kaynaklı önce tedavisine başladık. Bize ilk geldiğinde felçli durumdaydı. Hiçbir uzvunu kullanamıyordu. Çok sık nefes alıp verme gibi sorunları vardı. Hepsini düzelttik" ifadelerini kullandı.

"Bu insanlık dışı bir şey"

Köpeği zehirleyen kişilere sitem eden Veteriner Gizem Yıldırım, " Bu insanlık dışı bir şey. Bunu yapan kişinin insan olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan katildir. Bu hayvanlarında bir canı var onlarında bir yaşama hakkı var. Hayvanlar bize emanet, bu şekilde değerlendirilmeli" diye konuştu.

Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor
Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor
Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor
Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor

Veteriner, Kilis, Köpek, Anne, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay yangınından yürek yakan fotoğraflar Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi         
17:08
Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler! Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler!         
16:18
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 17:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei