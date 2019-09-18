Son Dakika Haberleri: Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

48 dakika önce

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor, System.String[]

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda 60'a yakın öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırılması sonucunda meydana gelen olayda öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yıldız, "İlk belirlemelere göre öğrencilerin sudan zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Her ihtimale karşı yemek ve su numunelerinden örnekler alarak inceleme yapılıyor. Büyük olasılıkla suyla ilgili bir konu olabilir. Diğer okullarda yenilen aynı yemekten dolayı herhangi bir şikayet söz konusu olmadı. Sağlık açısından her türlü tedbir alındı ve yavrularımızın hayati tehlikeleri bulunmuyor" dedi. - BALIKESİR

Yakup Yıldız, Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]