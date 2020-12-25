Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin 'destekçilerinden biri polis baskınıyla gözaltına alındı'

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin destekçilerinden birinin, sabahın erken saatlerinde evin yapılan baskında gözaltına alındığı bildirildi.

Navalni'nin destekçilerinin verdiği bilgilere göre Navalni'nin destekçilerinden Lyubov Sobol, Navalni'nin geçen Ağustos ayında zehirlenmesinde rol oynadığını söylediği bir ajanı tehdit etme şüphesiyle gözaltına alındı.

Sobol'un Pazartesi günü, FSB ajanının yaşadığı daireye gittikten sonra da bir süre gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Kremlin yönetimi, Almanya'da tedavisi devam eden Navalni'nin zehirlenmesinde rol oynadığı iddialarını reddediyor.

Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Fonu'na (FBM) göre, polis Sobol'ın dairesine yerel saatle sabah 7'de baskın yaptı ve sorgulanmak üzere götürüldü.

FBK'nin başkanı Ivan Zhdanov, Sobol'ın haneye tecavüz ve "şiddek kullanma ve şiddet kullanmakla tehdit etme" suçlamalarından soruşturulduğunu belirtti.

Sobol, dört gün önce de Rus Federal Güvenlik Servisi FSB ajanı Konstanin Kudriyavtsev'in evine gitmişti. Navalni'nin bir önceki hafta, ajanı kandırarak kendisine karşı girişilen zehirli saldırının detaylarını öğrendiği kaydedilmişti.

33 yaşındaki Sobol, olay yerinde gözaltına alınmış ve daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmıştı.

Ajanla konuşmasını YouTube'da yayımladı

Navalni'nin, bir güvenlik görevlisi takliti yaparak Kudiyavtsev ile iletişim kurduğu ve kendisine yönelik saldırının detaylarını öğrendiği iddia edilmişti.

Kudiyavtsev'in Navalni'ye Noviçok adlı zehrin, Navalni'nin iç çamaşırının altına konulduğunu söylediği belirtilmişti.

Navalni, Pazartesi günü 45 dakikalık konuşmanın kaydını YouTube kanalında yayımladı ve 19 milyondan fazla kez izlendi.

Moskova, Batı'nın Noviçok maddesinin sadece Rus devletine ait bir tesisten gelmiş olabileceği iddialarını reddediyor.

Rusya lideri Vladimir Putin de FSB'nin Navalni'yi öldürmek istemesi halinde, "bunu sonuca götürebileceğini" söylemişti.